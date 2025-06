Най-висшата служба за сигурност на Иран с изявление за ракетния удар по базата на САЩ

В официално изявление, Върховният съвет за национална сигурност на Ислямска република Иран обяви, че иранските въоръжени сили са извършили прецизен ракетен удар по американската авиобаза Ал-Удейд в Катар, в отговор на атаката на САЩ срещу мирните ядрени съоръжения на Иран, предава Iran Front Page.

Според изявлението, броят на ракетите, използвани при ответния удар, е съвпадал с броя на бомбите, хвърлени от американските сили по време на атаката им срещу иранската ядрена инфраструктура.

Целевата американска военна база е била внимателно подбрана, за да се гарантира, че е далеч от катарските градски райони и цивилното население, а операцията е била проведена по начин, предназначен да избегне застрашаване на народа и територията на Катар, добавя се в съобщението.

"Това действие не представлява заплаха за нашата братска и приятелска нация Катар или нейните почтени граждани", се подчертава в изявлението.

Освен това беше потвърдено, че Иран остава ангажиран със запазването на силните си и исторически значими отношения с Катар.

Висшият съвет за национална сигурност също така потвърди правото на Иран на самозащита съгласно международното право и подчерта, че всички бъдещи нарушения на неговия суверенитет ще бъдат посрещнати с решителни и пропорционални отговори.

This is the base Iran just targeted.

Al Udeid Air Base - Qatar. 🇶🇦



Home to 10,000 U.S. troops and the largest American military base in the Middle East. pic.twitter.com/fL9fcsUrQ1