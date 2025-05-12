На 12 май 2025 г. да почерпят

Проф. Бранимир Ботев, президент на Европейската лига за икономическо сътрудничество, 67 г.

Галя Георгиева-Лозанова, PR на СОС.

Ген. Димо Гяуров, бивш депутат и дипломат, бивш директор на НРС, 62 г.

Емил Чолаков, телевизионен водещ, 50 г.

Зоя Теохарова, управител на фирма "ТЕО експрес".

Иван Здравков, писател, издател, 84 г.

Иван Странджев, поет, драматург, 72 г.

Ирен Комитова, бизнесдама.

Карлос Контрера, общински съветник в СОС, 38 г.

Карлос Насар, олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести, 21 г.

Проф. Младен Григоров, кардиолог, 88 г.

Соня Момчилова, журналист, бивш председател на СЕМ.