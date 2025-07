Нетаняху: Израел вижда признаването на Палестина от Франция като награда за тероризма

Израел остро осъжда решението на Франция да признае държавността на Палестина, обявено от президента на републиката Еманюел Макрон. Това каза премиерът на Израел Бенямин Нетаняху.

„Категорично осъждаме решението на президента Макрон да признае палестинска държава до Тел Авив в светлината на клането от 7 октомври 2023 г. Подобен ход възнаграждава терора и заплашва да създаде друг ирански сателит, точно както се случи с Газа“, написа Нетаняху в социалната мрежа Х.

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



