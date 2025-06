Норвежки изтребители F-35 ще защитават ключов хъб за помощ на Украйна в Полша

Норвегия ще разположи своите изтребители F-35 в Полша тази есен, за да засили противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, съобщи норвежкото министерство на отбраната, цитирано от Ukrainska Pravda.

Норвежки самолети F-35 ще бъдат разположени в Полша, за да подкрепят полската мисия за отбрана на въздушното пространство и ключовия логистичен център в Жешов, който се използва за доставка на помощ на Украйна.

"Това е жизненоважен принос. Ние помагаме да се гарантира, че подкрепата за Украйна ще достигне до местоназначението си и че Украйна може да продължи борбата си за свобода", каза норвежкият министър на отбраната Торе О. Сандвик, цитиран от военното ведомство в социалната мрежа Х.

От декември 2024 г. норвежките системи за противовъздушна отбрана NASAMS са разположени за защита на летището в Жешов, Полша. В края на април Норвегия получи всичките 52 изтребителя F-35, които беше поръчала от Съединените щати.

Norway to deploy F-35s to Poland 🇳🇴✈️



Norway is strengthening its contribution to @NATO's air and missile Defence by sending F-35 fighter aircraft to Poland and Rzeszów Airport this autumn.



The mission supports the protection of Polish airspace and a key logistical hub for… pic.twitter.com/mZIBDPmm9F