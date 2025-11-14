Обходът на Кресна спасява от задръстванията, докато се довърши „Струма“ през Кресненското дефиле

До дни започва строителството на обходния път на Кресна, информира порталът "Еконовини".

Обходният път извежда целия трафик извън града, където в момента са най-големите задръствания. Пътят е спасението от тапите в дефилето и в самата Кресна, тъй като цялата магистрала „Струма“ ще бъде завършена най-рано през 2040 година. Едното платно в посока Кулата–София се очаква да бъде готово до 2031 г. За другото, София–Кулата, все още няма избрано трасе извън Кресненското дефиле.

Забавянето на строителството е следствие от наложеното на страната ни решение от Бернската конвенция и Европейската комисия трасето на АМ „Струма“ в посока София–Кулата да бъде извадено извън дефилето. Това означава, че всички процедури по одобрение трябва да започнат отначало.

Тепърва следва да се изготвят нови екологични оценки, оценки за съвместимост със зоните по „Натура 2000“, както и ОВОС. След това идват обичайните обжалвания от страна на зелените неправителствени организации. На следващ етап предстои одобрение на ОВОС и изработване на технически проект.

Строителството също ще отнеме много време, защото платната на магистралата ще преминават по западните склонове на Пирин, по труден планински терен, и на няколко места ще пресичат река Струма. Така 2040 г. може да се окаже оптимистичен срок. Затова обходният път на Кресна е изключително важен и трябва да бъде изграден възможно най-бързо.

Защо АМ „Струма“ ще се строи 40 години

Между 2005 и 2007 г. в страната бяха определени зоните по „Натура 2000“. Те са 360 на брой и обхващат 34% от територията на България. Изработени са от екологичната организация „Зелени Балкани“ за сумата от 9 милиона лева. Стратегията на еколозите е била всяка територия, подходяща за строителство на инфраструктура, туризъм, селско стопанство или производство, да бъде включена в „Натура“.

На близо 40 000 кв. км са забранени дейности без одобрени екологични оценки, ОВОС и оценки за съвместимост със зоните по „Натура 2000“. Оттук започва възходът на зелените неправителствени организации, които реално контролират тези 34% от страната. Без тяхна санкция не може да бъде реализиран нито един проект – държавен, общински или частен. Когато им се възложи да изготвят ОВОС, проектът минава. Ако не го правят те, следват съдебни обжалвания на две инстанции. Минават години, проектът пропада или се забавя толкова, че се оскъпява многократно.

Най-емблематичният пример: АМ „Струма“ през Кресненското дефиле

Еколозите са против преминаването на магистралата през дефилето, защото трасето пресича две зони по „Натура 2000“ и според тях ще навреди на флората и фауната. Въпреки това през дефилето ежедневно преминават около 1500 автомобила на час, което също вреди на природата. Според експерти истинската причина е лобиране за строителството на тунел в полза на швейцарска фирма, позиция, която екологичните организации продължават да поддържат.

Кресненският пролом е най-сеизмичната зона в страната и една от най-активните на Балканите. Освен това скалите и земните маси в района са с повишена радиоактивност. В петте мини по поречието на Струма до 70-те години на XX век са добити 2500 тона уранова руда.

Завършването на цялата АМ „Струма“ ще отнеме поне още 15 години. Добрата новина е, че след около 2 години ще бъде готов обходният път на Кресна и задръстванията в града ще изчезнат. Параметрите на трасето са следните:

Какво представлява новото трасе?

Новото трасе започва на 1 км преди Кресна в посока Кулата. Заобикаля града от изток – откъм Пирин, и се включва в наскоро (през 2023 г.) изграденото пътно кръстовище „Кресна“, където пътят се качва на магистралата към Кулата.

Дължина: 5,5 км

Платна: две, с проектна скорост 80 км/ч

Тунели: два – с дължина 630 м и 250 м

Мостове: четири, с обща дължина 1,2 км – трасето два пъти преминава над река Струма

Шумоизолация: над 750 м шумоизолиращи екрани

Паркинги: за 100 тира и автобуса

Търговски площи: предвидено пространство за изграждането им