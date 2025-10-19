До месец стартира изграждането на обходния път на Кресна

Одобрена е екологичната оценка, подписани са договорите с изпълнителите, финансирането е осигурено

Проектът е готов - документално и финансово

Новото трасе ще запази и красивия пейзаж

До месец започва дългоочакваното строителство на обходния път на Кресна - проект, на който се възлага огромна надежда, че ще сложи точка на задръстванията, нервите и хаоса по пътя за Гърция.

Новината дойде от депутата от ГЕРБ в региона Георги Георгиев, който я обяви след среща в кабинета на кмета на Кресна заедно с колегите си от ГЕРБ и бивши министри - Николай Нанков и Младен Маринов.

“Както предвиди Николай Нанков, Кресна се превърна в проблем както за жителите на града, така и за пътуващите. Изморихме се да напомняме кой е виновен и как АМ “Струма” вече щеше да е готова. Сега трябва да решим проблема веднъж завинаги”, коментира Георгиев.

Околовръстният път ще заобикаля града и в едната посока ще продължава към бъдещия Лот 3.2 на АМ “Струма”, а в другата - към Кресненското дефиле. Новото трасе ще запази и красивия пейзаж на Кресна.

Проектът е готов - документално и финансово. Одобрена е екологичната оценка, подписани са договорите с изпълнителите, финансирането е осигурено, а Подробният устройствен план е влязъл в сила и машините влизат на терен.

Засега всички институции в държавата казват, че обходният път е единственият вариант да се реши проблемът с натоварения трафик в Кресна. А отсечката не е лека - има виадукти, има тунел и едва ли ще стане готова за следващото лято, казват от АПИ.

Новото трасе ще започва на километър преди Кресна (в посока Кулата), ще заобикаля града от изток - откъм Пирин, и ще се включва в новоизграденото през 2023 г. пътно кръстовище “Кресна”.

Обходният път ще бъде двулентов, с дължина 5,5 км и проектна скорост 80 км/ч. В проекта са заложени: 2 тунела - по 630 и 250 метра; 4 моста с обща дължина 1,2 км; 750 метра шумоизолиращи екрани; паркинги за 100 тира и автобуса, както и зона за търговски обекти.

Красивият пейзаж на Кресна ще бъде запазен, а натовареното движение по стария път през града - пренасочено. Това са заложените параметри.

Докато се завърши строителството на обходния път трафикът през Кресна ще остане натоварен. Шофьорите вече кръстиха дефилето и Кресна - Новия Шенген. Километричните опашки и висенето с часове ще продължи и следващото лято. Но надеждата е, че със старта на строителството, обратното броене започна, което е и още една крачка към завършването на АМ “Струма”.