Огромна грешка на запада е да „забрави“ Индия и Китай

Все още се преструваме, че сме в

Студената война

Международна изолация? Или всъщност огромната геополитическа грешка на запада да „забрави” за Индия и Китай.

Когато започна войната в Украйна, САЩ и Европа просто отказаха да приемат реалността на многополюсния свят и следвахме доктрината от студената война - западът диктува „международната общност“, а врагът е само Русия. Същата логика, която стоеше зад борбата с климата - ако не знаете, в документи за Зелената сделка логиката да спасим света е, че ако Европа направи нещо, Азия ще последва. Да, ама не. При климата и при войната Индия и Китай просто ни казаха да си гледаме работата и цялата политика увисна като прани гащи.

Да, на Путин му се налага да направи компромис и да обсъжда стратегия за Сибир и Полярния кръг с Моди и Си Дзинпин, но си има сериозна опора за конфликта и цялостната си позиция. Докато Индия може да си отмъсти за историческата грешка на САЩ с Пакистан, а Китай може да отслаби запада докато се готви за Тайван.

САЩ сега сякаш по инстинкт направи изявление как една каста индийци се били облагодетелствали от отношенията с Русия, за сметка на другите. Изтърканата американска стратегия да се насъскват различни етноси или религии една срещу друга. Само че вече е изтъркана и всеки вижда какво опитват да направят. Явно дори и Тръмп не може да ги откаже от порочните практики, с които трупат грешки в Азия.

Все още се преструваме, че сме в Студената война. Всяка политика или доктрина, която не е закотвена в реалността ще е провал. Докато минимум дракона не е приоритет пред мечката, няма как да стане.