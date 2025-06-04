Организация на движението за провеждане на Red Bull Show Run

За времето от 00:30 часа на 08.06.2025 г. до 04:30 часа на 09.06.2025 г. се променят маршрутите на следните линии на градския транспорт:

Тролейбусна линия № 1 се разделя на две части, както следва:

линия № 1А: с маршрут от „ВМА-временна“ по маршрута си до кръстовище бул. „Васил Левски“- бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий и по маршрута си обратно до ВМА;

линия № 1: с маршрут от „ж.к. „Левски Г“ - начална спирка ж.к. „Левски Г“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Острово“, надясно по ул. „Острово“, направо по ул. „Макгахан“, наляво по ул. „Никола Войновски“, направо до кръстовището на ул. „Васил Петлешков“ и ул. „Панайот Хитов“, направо по ул. „Васил Петлешков“, наляво по ул. „Ильо войвода“ до кръстовището на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Черковна“, наляво по „бул. Владимир Вазов“ и по маршрута си до ж.к. „Левски Г“;

Тролейбусите от линии № 2 и № 28: от ж.к. „Бъкстон“/ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите си до кръстовище бул. „Васил Левски“- бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий и обратно по маршрутите си;

Тролейбусите от линия № 5: в посока УМБАЛ Св. Анна- ухо - от площад „Руски паметник“ по маршрута си до ул. „Ген Гурко“, надясно по ул. „Ген Гурко“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“, до площад на Авиацията, по бул. „Асен Йорданов“ и по маршрута на тролейбусна линия № 11 до ж.к. „Дружба 1“; в посока площад „Руски паметник“ – от ж.к. „Дружба 1“ по маршрута на тролейбусна линия № 11 до площад на Авиацията, надясно по бул. „бул. Цариградско шосе“ до кръстовище бул. „ Цариградско шосе“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрута си до площад „Руски паметник“;

Тролейбусна линия № 7 се разделя на две части, както следва: - линия № 7: с маршрут от ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрута си до кръстовище бул. „Васил Левски“- бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий и обратно по маршрута си; - линия № 7А: с маршрут от ж.к. „Люлин 3“ по маршрута си до пл. „Сточна гара“ и обратно по маршрута си до ж.к. „Люлин 3“ ;

Тролейбусите от линии №№ 4 и 11: от ж.к. „Дружба 2“/ ж.к. „Дружба 1“ по маршрутите си до бул. „Асен Йорданов“ и Площад на Авиацията, наляво по локалното платно на бул. „ Цариградско шосе“, надясно по ул. „Димитър Моллов“ до УМБАЛ Св. Анна и обратно до ж.к. „Дружба 2“/ ж.к. „Дружба 1“;

Тролейбусна линия № 3 се закрива.

Тролейбусите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък от маршрута. 1.2. Автобусни линии 1.2.1. Автобусите от линия № 3: посока ул. „Ген. Гурко“ по маршрута си до бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой пред стадион „Васил Левски“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута си до село Долни Пасарел; 2. Автобусите от линия № 9 ще се движат: посока ул. „Ген. Гурко“ по маршрута си до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Цар Освободител“, направо по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой пред стадион „Васил Левски“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и по маршрута си до Автобаза Искър;

Автобусите от линия № 94: посока СУ „СВ. Климент Охридски“ по маршрута си до бул. „Васил Левски“ и ул. „Ген Гурко“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и по маршрута си до Студентски град;

Автобусите от линии №№ 84, 184, 280 и Х50: от Летище София/ Студентски град/Парк музей Врана/ по маршрутите си до бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по ул. „Шипка“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и обратно по маршрутите си;

Автобусите от линия № Х43: посока площад „Св. Александър Невски“ по маршрута си до пл. „Сточна гара“ и обратно по маршрута си до град Банкя;

Автобусите от линия № N1 – по маршрута си от ж.к. „Люлин 1,2“ до бул. „Тодор Александров“ и бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Ген Скобелев“, направо по бул. „Васил Левски“, надясно по ул. „Ген Гурко“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута си до ж.к. „Младост 4“ ; В посока ж.к. „Люлин 1,2“ от ж.к. „Младост 4“ по маршрута си до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Тодор Александров“ и по маршрута си до ж.к. „Люлин 1,2“; бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Тодор Александров“ и по маршрута си до ж.к. „Люлин 1,2“;

Автобусите от линия № N2 – по маршрута си от кв. „Обеля“, наляво по бул. „Княз Ал. Дондуков“, надясно по ул. „Г.С. Раковски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фр. Нансен“ и по маршрута си до Студентски град; В посока кв. Обеля от Студентски град по маршрута си до бул. „Васил Левски“, десен завой по бул. „Васил Левски“ до кино Одеон, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по ул. „Г.С. Раковски“, наляво по бул. „Княз Ал. Дондуков“, надясно по бул. „Кн. Мария Луиза“ и по маршрута си до кв. „Обеля“;

Автобусите от линия № N3 – от ж.к. „Овча купел 2“ по маршрута си по бул.„Княз Ал. Дондуков“, направо по бул. „Княз Ал. Дондуков“ и по маршрута си до ж.к.„Левски Г“ – двупосочно;

Автобусите от линия № N4 – от ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрута си до бул.„Прага“, надясно бул. „Ген Скобелев“, направо по бул. „Васил Левски“, надясно по ул.„Ген Гурко“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, направо по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Мадрид“ и по маршрута си до ж.к. „Дружба 2“;В посока ж.к. Гоце Делчев по маршрута до кръстовище бул. „Мадрид“ и бул.„Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул. „Прага“ и по маршрута си до ж.к. Гоце Делчев.

Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута.