Подигравки към Байдън след погребението на папата: Беше третиран като пациент в старчески дом

Бившият президент Джо Байдън беше сред много световни фигури, присъстващи на погребението на папа Франциск в събота във Ватикана. Но фактът, че вече не е лидер на свободния свят, промени всичко за него.

Байдън беше придружен от съпругата си, бившата първа дама Джил Байдън, но те не бяха настанени близо до президента Доналд Тръмп и другите световни лидери. Двойката вместо това седна в задната част на секцията с чуждестранни високопоставени лица.

„Байдън вече не е част от клуба на готините деца“, коментира един потребител в X, споделяйки снимка на Байдън в задната част на секцията на погребението.

Biden is no longer part of the cool kids club. pic.twitter.com/BsQufAxpnC

„Сложиха Байдън най-отзад на погребението на папа Франциск“, коментира друг човек в X. „Вижте колко изгубен изглежда.“

„Сложиха Байдън в края на редиците на погребението на папата като куче“, написа друг потребител на X.

„Джо Байдън беше третиран като пациент в старчески дом на световната сцена. А президентът Тръмп е третиран като рокзвезда на световната сцена!“, публикува друг човек в X, показвайки бившия президент далеч от Тръмп и други световни лидери.

Joe Biden was treated like a nursing home patient on the world stage

President Trump is treated like a Rockstar on the world stage!

pic.twitter.com/6pmriF8pkH