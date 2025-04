Поредно земетресение с магнитуд над 5 по Рихтер разтърси Мианмар

Нов трус разлюля Мианмар днес. Земетресението е с магнитуд 5.2 по Рихтер. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

ANOTHER EARTHQUAKE IN #MYANMAR



5.2 M earthquake occurred in Myanmar at 07:08 UTC.

The epicenter was located at a depth of 35 km, 29 km from the #Mandalay where deadly #earthquake happened in two days before pic.twitter.com/dS2O95ut9e