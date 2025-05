Посрещнаха като крал Доналд Тръмп в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Доналд Тръмп пристигна в Саудитска Арабия на първата спирка от обиколката си в Персийския залив, която ще го отведе и в Катар и Обединените арабски емирства, с цел сключване на бизнес сделки, въпреки че споразуменията по горещите точки в Близкия изток вероятно ще бъдат по-трудни за постигане.

Пътуването е първото голямо посещение в чужбина на американския президент от началото на втория му мандат.

Белият дом заяви, че той очаква с нетърпение „историческото завръщане“ в региона.

Тръмп получи кралско саудитско посрещане, когато пристигна в столицата Рияд, слизайки от Air Force One по стълби с лилав килим, в подножието на които го чакаше престолонаследникът Мохамед бин Салман. Той наруши протокола, за да посрещне лично американският президент.

Тръмп и престолонаследникът се поздравиха топло и се разходиха заедно по пистата, като също така разговаряха накратко с висши саудитски представители.

Вътре в сградата на летището двамата лидери бяха настанени в плюшени лилави столове със златни орнаменти под портрети на членове на саудитското кралско семейство.

Към тях се присъединиха висши американски представители - държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, министърът на търговията Хауърд Лътник и министърът на енергетиката Крис Райт - както и саудитски представители, които седяха в лилави столове един до друг.

Принц бин Салман се очерта като ключов съюзник на Тръмп, който участва в усилията на САЩ да посредничат за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Той работи за изграждането на тесни връзки с Тръмп, започвайки от първия мандат на президента, и беше сред първите световни лидери, които го поздравиха след полагането на клетва през януари.

