Почина Хълк Хоган

Легендата на кеча Хълк Хоган е починал на 71-годишна възраст, потвърди Световната федерация по кеч.

По-рано американски медии съобщиха, че пред дома му във Флорида са били забелязани линейки. Според първоначална информация причината за смъртта му е сърдечен арест.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.



One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.



WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.