ПП-ДБ ще обмислят дали да искат за касиране на вота в Пазарджик

Ще обсъдим с колегите от „Продължаваме промяната“, с колегите от ДСБ и с юристи, за да видим какви са аргументите, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов на журналистически въпрос дали ще поискат касиране на изборите за общински съветници в Пазарджик.

"Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове", посочи той. "Дали обаче съдът би се съобразил с това, че купуването на гласове е довело до изкривяване на резултата, ще обсъдим с колегите и ще преценим", допълни Божанов.

Другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев каза, че е бил наблюдател в едно от селата. "Резултати са, че Пеевски си купи изборите за пореден път и това е част, от една страна, от овладяването на институциите, и от друга страна – обезсилването на ГЕРБ и унижението на Борисов да стане шеста политическа сила, коментира той. Утре очаквам Борисов да се строи пред фотостудиото на Пеевски и да се снима под герба, защото сам се е докарал до там", заяви Мирчев, цитиран от БТА.

"За всички, които ни обясняваха как постоянно говорим за Пеевски и това ли е най-големият проблем на страната – да им кажа: „Днес в Пазарджик, утре в други градове, ако ние не предприемем нещо и продължим да се правим на ударени, че това не се случва“, заяви Мирчев.

"Скандално е поведението обаче и на МВР", посочи той. "Видяхте в село Огняново в ромската махала - спрени колите. Ясно е, че подобни луксозни автомобили обикновено ги няма там, особено от други градове. Нямат обяснение какво правят там. Намерени в тях хиляди левове, намерени в тях списъци и полицията казва, че всичко е наред", коментира Ивайло Мирчев.

Според Мирчев ниската избирателна активност се дължи на това, че става въпрос за частични местни избори без гласуване за кмет.

Божанов и Мирчев говориха с журналисти, след като се опитаха да се срещнат с изпълняващия функциите председател на Комисията на противодействие на корупция (КПК) Антон Славчев, за да търсят отговори във връзка с изпратени от тях сигнали за председателя на ДПС Делян Пеевски, но среща не се състоя.

"Мъжете, когато си насрочат една среща, отиват на нея, ако не отидат – лошо", коментира на излизане от сградата на комисията Ивайло Мирчев. По думите му Антон Славчев се е скрил, изпратил е двама служители на КПК, които да обяснят, че обещават да дадат отговори.

"Изпратили сме сигнали до КПК и до прокуратурата във връзка с Делян Пеевски за „компроматната му банка“, с която държи, заплашва, изнудва политици, магистрати, министри, и за несъответствието на неговото имуществено състояние с подадените от него декларации, като разликата е около 100 000 000 лв.", уточни Божидар Божанов.