Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните, заяви президентът Радев

Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, каза във Варна президентът Румен Радев.

Той коментира казуса с кмета на Варна и появилите се публикации, че по делото има таен свидетел – украински гражданин. "Дали има такъв, дал ли е показания и срещу кого, не мога да коментирам, това е територия на съда", посочи президентът. По думите му смущаващото е работата на ДАНС.

Радев уточни, че според публикации в началото на юли изпълняващият функциите председател на ДАНС със своя заповед гони въпросния гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради обществено опасна дейност и пране на пари във Варна. "Ако това е вярно, в регионалната дирекция трябва да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване", посочи президентът. Той допълни, че - пак според публикации, само две седмици по-късно изпълняващият функциите председател на ДАНС си отменя собствената заповед и връща човека в България. „Това е абсолютен прецедент, за стотици издавани забрани за много години назад няма друг такъв случай. И идва логичният въпрос кой е „натиснал“ изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо“, каза президентът.

Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай, дали публикациите са верни или не.

По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, каза още Радев. Той подчерта, че към него информация по този казус не е постъпвала.

Радев коментира и проведените избори за общински съвет в Пазарджик: "Всички видяхме, че тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация на това, което говорихме - покварата в българската политика."