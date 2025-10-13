Костадин Костадинов за вота в Пазарджик: България все повече потъва в ръцете на мафията

"Пеевски е завзел купувачите на гласове на ГЕРБ"

Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов изборният процес в Пазарджик за пореден път е показал, че българите не гласуват и се стига до купен и корпоративния вот.

"Изборният процес в Пазарджик за пореден път показа, че българите не излязоха да гласуват. Така съдбата им остана в ръцете на купения и корпоративния вот", написа той във фейсбук.

"Видно от резултата е, че Пеевски е завзел купувачите на гласове на ГЕРБ. В резултат на това той и неговите подставени лица са с най-много общински съветници. ГЕРБ стават шеста политическа сила. "Възраждане" остава с непроменен резултат от предния път - запазва и двамата си общински съветници. Цялата изборна обстановка показва, че българските градове са все по-овладени и в ръцете на мафията", пише още Костадинов.

"Ако не създадем нов обществен договор между гражданите и властта, държавата ни ще потъне бавно в небитието", посочва той.