14 формации влизат в общинския съвет на Пазарджик (Обзор)

ДПС-НН първи, ППДБ ще обжалват вота

14 партии и коалиции ще бъдат представени в новия общински съвет на Пазарджик. Досега те бяха 15. В неделя се проведе извънреден вот за общински съветници в града, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения.

Победител на изборите е ДПС-Ново начало със 17.13% от гласовете. В предишния общински съвет формацията нямаше представители. Втори са ППДБ с 11,75%, които казаха, че ще оспорват резултатат заради нарушения. ГЕРБ са шести с 6,16%.

Според резултатите, публикувани на страницата на ЦИК, най-много мандати печели ДПС-НН - 8. ППДБ, ще имат шестима съветници. Партия “Свобода” печели 5 мандата, БСП-4, а ГЕРБ-3. Три мандата има и коалицията на бившия кмет на града Тодор Попов - ВМРО-БНД. Той имаше най- много съветници в касирания от съда местен парламент.

МИР, “Пряка демокрация”, “Възраждане” и “Напред, България” печелят по два мандата, а по един “Гергьовден”, “Величие”, “Заедно за силна община” и “Земеделския народен съюз”.

Освен ДПС-НН голяма изненада на тези избори е и резултатът на ПП “Свобода”, която събира над 10% от вота на избирателите. Водач на листата е Румен Димитров, досегашен съветник от групата на екскмета Тодор Попов, който сега води листата на “ВМРО-БНД”.