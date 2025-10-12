Купувачи на гласове се барикадираха в луксозното си "Порше" в Огняново (ВИДЕО)

Изборите в община Пазарджик протичат относително спокойно, но в село Огняново се стигна до напрежение.

Там са задържани два автомобила на предполагаеми купувачи на гласове. В момента полицаи претърсват колите, съобщи БНР. На място има униформени и струпване на местни граждани.

На видео, публикувано от инициативата "Правосъдие за всеки", се виждат колите на заподозрените прекупвачи на гласове. Те са с регистрационни номера от Пловдив и Стара Загора.

Единият автомобил има стикер на МВР - "Съюз на българските командоси".

"Шофьорите са се залостили в колите, а присъстващите униформени безпомощно вдигат рамене.", коментират от "Правосъдие за всеки".