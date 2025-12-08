Ало измамници с торба с пари арестувани на Дунав мост

Граничари задържаха на Дунав мост участници в телефонна измама при опит да напуснат България

Възрастна жена от град Дряново предала на задържаните найлонова чанта с 20 834 лева

На 7 декември към 20 часа гранични полицаи от ГПУ-Русе спрели за проверка лек автомобил, пътуващ за Гюргево. Колата била управлявана от 28-годишен мъж от Габрово. В нея пътувал и 17-годишен от Бяла. При извършване на полицейската проверка поведението на шофьора породило съмнение у граничния полицай, че се касае за профил на участник в телефонни измами, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция".

Направен е оглед на пренасяния личен багаж. Служителят наредил да бъде отворено отделението за съхранение в дясната част на таблото и там била открита голяма сума пари.

При проведеното разследване водачът заявил, че получил указание по телефона да посети адрес в град Дряново, където възрастна жена му е предала найлонова чанта с пари. Те трябвало да предадени на лице в Гюргево.

Осъществен е контакт с РУ-Дряново, където до този момент не е бил постъпвал сигнал за измама. На посочения адрес е изпратен патрул и станало ясно, че 81-годишна жена е предала на непознат голяма сума пари.

Колата и установените парични средства - 20 834 лева, предмет на престъпление, са иззети с протокол. Двамата мъже са задържани със заповеди за полицейско задържане, по случая е регистриран заявителски материал по описа на Гранично полицейско управление – Русе.