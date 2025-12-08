Трагедия: 17-годишен без книжка загина след катастрофа, завършила в язовир

Още по темата: Момиче загина, а трима други младежи са ранени след катастрофа край Русе 01.12.2025 17:46

Поредна трагедия, завършила със смърт на пътя. Непълнолетно момче без свидетелство за управление на МПС загина след тежка катастрофа край София.

17-годишният тийнейджър е загубил контрол над возилото, ударил се е край водоема, след което колата е полетяла право в язовир Доганово - един от най-известните рибарници в околията на столицата.

Фаталният инцидент се е случил навръх Никулден, 6 декември, съобщиха от МВР.

Смъртта на младежа е констатирана от екип медици, изпратени на мястото на трагедията. Неговият спътник е успял за излезе от автомобила след падането му във водата. Той не е пострадал.

По случая се води разследване.