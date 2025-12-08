Шофьор почина в кабината на камиона си на „Капитан Андреево“

Инцидентът е станал на 6 декември

Шофьор на камион е починал в кабината на превозното си средство, което впоследствие катастрофира в района на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Инцидентът е станал на 6 декември на прав участък от входящото трасе за товарни автомобили. Загиналият е 56-годишен мъж от Пловдив. След загубата на контрол над управлението, камионът се е блъснал в метална предпазна ограда вляво по посоката на движение. Служители на пункта констатирали смъртта на водача.

Според първоначалната информация, шофьорът е споделил, че не се чувства добре преди инцидента. Причините за смъртта все още се изясняват, като е образувано досъдебно производство.