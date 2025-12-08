Арест за двама, нанесли жесток побой на мъже в "Люлин"

Софийска районна прокуратура задържа двама обвиняеми – на 16 и на 34 години, нанесли средни телесни повреди на двама мъже.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 06.12.2025 г. около 23,00 часа в ж.к. „Люлин“ в гр. София пред денонощен магазин, обвиняемите Д.И. и И.И. са нанесли удари с ръце и крака на двама мъже. Вследствие на това те са им причинили средни телесни повреди, изразяващи се в мозъчно сътресение с изпадане в пълно безсъзнание на единия пострадал мъж и счупване на костите на носа с изкривяване на носната преграда на другия потърпевш.

Деянията са извършени по хулигански подбуди.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл.131, ал.1, т.4, пр.3 и т.12, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. във вр. с чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор Д.И. е задържан за срок до 48 часа, а И.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.