18-годишен се сдоби с обвинение за шашма в социалните мрежи

Заловиха 18-годишен за онлайн измама, съобщиха от полицията.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през февруари тази година в Павликени през чужд профил в социалните мрежи е отправил искане към трето лице за парична помощ.

Така същото е било ощетено с 300 лв. От проведените действия по разследването извършителят е установен.

Младият мъж е известен на органите на реда и вече е осъждан. Привлечен като обвиняем.

От МВР уточняват, че той вече е възстановил отнетата сума. Наложена му е мярка за неотклонение "подписка".