Болен комарджия осъди казино, не го спрели да залага

Онлайн операторът да му върне 8594 лева, постанови и втора съдебна инстанция

Осъзнал, че не може сам да се контролира

Ищецът е вписан в регистър на зависимите от хазарт

Софийският градски съд (СГС) потвърди като втора инстанция присъдата на онлайн казино да върне изгубени залози на мъж, пристрастен към хазарта. Магистратите споделят напълно доводите на колегите си от районния съд, приели иска за основателен. На комарджията трябва да бъдат върнати 8594 лева, което представлява разликата между заложените от него 20 480 лева и спечелените 11 886 лева, да му се платят 1000 лева обезщетение за неимуществени вреди и разноски по делото - 1700 лева. Присъдата обаче не е окончателна и процесът може да стигне и до Върховния касационен съд.

Делото е едно от първите, заведено след промените в Закона за хазарта през 2020 г., с които бе създаден специален регистър на зависимите, уточнява правният сайт "Лекс". Това е и основанието на столичанина да заведе дело - той доброволно се е вписал в регистъра, което е създало задължения на операяторите на казиното - независимо дали то е физическо или онлайн, да не го допускат да залага.

Защитната позиция на онлайн казиното, с която обжалва решението на първата инстанция е, че искът е недопустим и представлява злоупотреба с право. Оттам твърдят, че не са били уведомени от Националната агенция за приходите (НАП), че мъжът е вписан като уязвим в регистъра, а казиното не било длъжно само да извършва такава проверка.

Съставът на СГС с председател и докладчик Силвана Гълъбова отхвърля тези възражения, не открива злоупотреба с право и подчертава, че достъп до регистъра имат и длъжностни лица от НАП и определени от организаторите на хазартни игри техни служители. А Защонът за хазарта задължава операторите да не допускат вписаните в регистъра до участие в организираните от тях игри.

По делото е установено, че мъжът залага от 15 години и осъзнава проблема си, че не може да спре да залага. Случаят му е типичен – започнал е с комара след напускане на работа и няколко бързи печалби, но последвало затъване в дългове и семейна криза, довели и до мисли за самоубийство. В края на 2022 г. той вече дължал над 100 000 лв., когато започнал да се лекува и тръгнал на терапия при психолог.