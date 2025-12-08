Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"

Двама мъже бяха задържани, докато са ограбвали частен дом в столичния квартал "Гоце Делчев".

Крадците са следени в продължение на две седмици, арестувани са на мястото на престъплението. Единият от задържаните e излязъл от затвора преди малко повече от месец, след като е излежал предишна присъда за кражба.

Двамата обирджии са извършили поне 4 кражби от домовете на различни хора в южните квартали на София. Днес следобед влезли в апартамент в кв. "Гоце Делчев", откъдето опитали да откраднат черна техника.

"Чрез подбран или подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо не подозиращо семейство и след внимателно наблюдение на екипите на полицията в момент на изнасяне на вещите, които са присвоили противозаконно същите са задържани. Има две лица, едното е 51-годишно, криминално проявено, което наскоро е излязло от затвора и е продължало същата криминална дейност. И 45-годишен помагач, който се използва главно за отцепки и предаване на информация за полицейски екипи, които ги следят", каза пред БНТ Любомир Николов, директор на СДВР.