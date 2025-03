Президентът на Унгария подписа закон за забрана на прайда, въпреки протестите

Президентът на Унгария подписа закон, предложен от управляващата партия на премиера Виктор Орбан, който забранява на ЛГБТ+ общностите да провеждат ежегодния си прайд, въпреки критиките на правозащитни организации, че този закон ограничава свободата на събранията, съобщава Reuters.

Протестиращите блокираха мост в центъра на Будапеща във вторник вечерта, след като парламентът прие мярката, ускорявайки приемането на закон, предложен от дясната партия „Фидес“ на Орбан в понеделник.

Председателят Тамаш Сульок, бивш шеф на Конституционния съд, който беше избран на този до голяма степен церемониален пост преди година от парламентарното мнозинство на Фидес, подписа закона.

BREAKING: Hungary bans LGBTQ+ Pride events in public since chiIdren might be present. 136 to 27 vote in parliament. Opponents set off smoke bombs: pic.twitter.com/isTl2a2hiP

Законът забранява прайда с мотива, че може да се счита за вреден за децата. В него също така се казва, че полицията може да използва камери за разпознаване на лица, за да идентифицира хората, които посещават събитието, и да налага глоби на участниците.

Либералният кмет на Будапеща, Гергели Карачони, също разкритикува закона и заяви, че тазгодишният прайд "може да бъде по-голям от всякога". Организаторите заявиха, че планират да продължат тазгодишното шествие, насрочено за 28 юни, въпреки забраната.

Орбан, който е на власт от 2010 г., също така обеща да се бори с чуждестранното финансиране на независими медии и неправителствени организации, окуражен от действията на своя съюзник, президента на САЩ Доналд Тръмп.

🚨🇭🇺 Hungary just passed a law completely banning PRIDE events.



The response from the opposition was to let off smoke bombs in Parliament. pic.twitter.com/eykM5guM0B