Зеленски се е съгласил за спиране на ударите по енергийни обекти

Украинският президент Володимир Зеленски се е съгласил с предложението за спиране на ударите срещу руски енергийни активи, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията.

Днес той проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, продължил около час, който Тръмп описа като „много добър“ и заяви, че дискусиите са „на път“.

Това е първоначална стъпка в усилията му да сложи край на тригодишната война, коментира изданието.

Киев и Вашингтон са се съгласили да работят за по-нататъшно разширяване на примирието.

Според украинското издание "Суспилне", двамата президенти са обсъдили подробности относно обявяването на примирие "на фронта, в небето и морето". Освен това, Зеленски е информирал Тръмп за ситуацията на бойното поле. Обсъден е и въпросът за освобождаването на пленници.

Междувременно Sky News пише, че съветникът по националната сигурност на САЩ Майк Уолц е заявил пред репортери край Белия дом, че днес ще проведе разговори с представители на Украйна и Русия за прекратяване на огъня.

Разговорът между Зеленски и Тръмп идва ден след като руският президент Владимир Путин каза американския държавен глава, че би бил готов да ограничи атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна като първа стъпка, но не се съгласи с пълното прекратяване на огъня, за което САЩ настояваха.

Малко по-късно Володимир Зеленски разказа в подробности за разговора си с Тръмп.

"Имах позитивен, много съдържателен и откровен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Благодарих му за доброто и продуктивно начало на работата на украинските и американските екипи в Джеда на 11 март - тази среща на екипите значително помогна за придвижването към края на войната. Съгласихме се, че Украйна и Съединените щати трябва да продължат да работят заедно за постигане на истински край на войната и траен мир. Вярваме, че заедно с Америка, с президента Тръмп и под американското ръководство, тази година може да бъде постигнат траен мир", написа украинският президент в "Х".

"Президентът Тръмп сподели подробности от разговора си с Путин и основните обсъждани въпроси. Една от първите стъпки към пълното прекратяване на войната може да бъде прекратяването на ударите по енергийната и друга гражданска инфраструктура. Подкрепих тази стъпка и Украйна потвърди, че сме готови да я приложим. Нашите екипи обсъдиха тази стъпка в Джеда. Американската страна също предложи безусловно прекратяване на огъня на фронтовата линия и Украйна прие и това предложение. Ще продължим да работим, за да се случи това. Считаме, че подобни стъпки са необходими, за да се създаде възможност за изготвяне на всеобхватно мирно споразумение по време на примирието", посочва Зеленски.

"Предоставих също актуална информация за ситуацията на бойното поле и последиците от руските удари. Говорихме за ситуацията в района на Курск, засегнахме въпроса за освобождаването на военнопленниците и връщането на украинските деца, които бяха отвлечени от руските сили. Обсъдихме и състоянието на противовъздушната отбрана на Украйна и възможността за нейното укрепване за защита на човешки животи", допълва президентът на Украйна.

