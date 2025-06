Пропалестински активисти на скутери нахлуха в британска военна база и повредиха военни самолети (ВИДЕО)

Пропалестински активисти са нахлули във военновъздушната база на Кралските военновъздушни сили "Брайз Нортън" и са повредили два военни самолета.

Кадри, споделени от Palestine Action в петък (20 юни), показват двама протестиращи, каращи електрически скутери към самолетите на пистата, където след това са използвали „преработени пожарогасители, за да напръскат червена боя в турбинните двигатели“.

Обяснявайки избора си да се насочи към базата, групата заяви:

„Самолети излитат ежедневно от базата до Кралските военновъздушни сили Акротири в Кипър. От Кипър британски самолети събират разузнавателна информация, зареждат изтребители и транспортират оръжия, за да извършат геноцид в Газа“.

Двамата активисти, които също са използвали лостове, за да нанесат допълнителни щети, „са избягали и до момента не са открити“, съобщи групата.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N