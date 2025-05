Путин едва ли ще отиде в Истанбул за преговори със Зеленски според вашингтонския Институт за изучаване на войната

Висши руски представители започнаха да подготвят почвата на президента Владимир Путин да отхвърли поканата на украинския държавен глава Володимир Зеленски за среща на 15 май в Истанбул за двустранни преговори за прекратяване на огъня, пише влиятелният вашингтонски аналитичен център Институт за изучаване на войната (Institute for the Study of War, ISW) в ежедневната си сводка за руско-украинския конфликт.

В среднощна пресконференция в петък срещу събота, Путин предложи преки преговори между Киев и Москва на 15 май в Истанбул. На следващия ден, неделя, 11 май, украинският лидер отговори, като заяви, че ще го очаква лично в турския мегаполис.

Както отбелязват анализаторите от ISW, в понеделник, в коментари по медиите, висши руски официални лица започнаха да обясняват, предлагайки разнообразни мотиви, че среща между Путин и Зеленски едва ли ще има.

Заместник-председателят на Съвета на федерацията на Русия Константин Косачев заяви, че поканата на Зеленски е „чист спектакъл“ и „комедия“. Косачев каза, че срещи на високо ниво "не се организират в толкова сложна ситуация“ и обвини Зеленски, че се опитва да уличи Русия в незаинтересованост от преговорите.

Посланикът за специални задачи на руското външно министерство Родион Мирошник постави под въпрос намеренията на Зеленски, заяви, че е твърде рано да се говори за каквито и да било споразумения и посочи, че Владимир Путин вече е изразил позицията на Москва.

Заместник-председателят на Комисията по международни отношения на руската Държавна дума Алексей Чепа изрази съмнение, че Путин ще пътува до Истанбул, за да се срещне със Зеленски. Чепа посочи, че Русия не може да се довери на Украйна в никакви преговори, защото според него "Украйна е нарушила предишни споразумения". "„Струва ми се, че самият Владимир Владимирович няма да лети за срещата. Зеленски вече се хвали, говори за готовността си, защото просто няма друг избор", каза Чепа.

Представителят на окупационните власти в Запорожка област Владимир Рогов заяви, че Зеленски се опитва да провали мирните преговори, като предлага среща с Путин и го кара да изглежда неотстъпчив. Рогов смята, че среща между лидерите е невъзможна на този етап, а преговорите трябва да се водят от двустранни групи.

"От Кремъл все още не са отговорили официално на поканата на Зеленски, но изявленията на различни руски представители показват показват, че Путин вероятно няма да пътува до Истанбул и да се срещне със Зеленски", заключават от ISW.

От аналитичния център също така коментират, че Кремъл отдавна подготвя руската общественост за дългосрочна война, а не за бързо мирно споразумение, включително чрез насърчаване на наратива за нелегитимността на Зеленски и украинското правителство, който руските официални лица често използват, за да оправдаят отказа на Москва да преговаря добросъвестно с Киев.

"Всяко дългосрочно мирно споразумение между Русия и Украйнатрябва да включва изричното признаване от страна на Русия на легитимността на украинския президент, правителство и украинската конституция", подчертават от Института за изучаване на войната.