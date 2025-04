Виктория Шпарц, единственият член на Конгреса от украински произход, не се страхува да разстрои сънародниците си, като заяви пред The Telegraph, че те трябва да приемат отстъпването на територии на Русия и да заменят военновременния лидер Володимир Зеленски, ако не искат да загубят цялата си страна.

В разговор с The Telegraph преди участието си в общинския съвет, записи от което бяха разпространени в интернет, тя казва: "Просто не виждам как те (Украйна) могат да бъдат позиционирани така, че да поискат да запазят земята си. Ако те биха спечелили войната, това ще бъде съвсем различно".

Подкрепяйки решението на Доналд Тръмп да преговаря с Владимир Путин, като същевременно наставляваше Володимир Зеленски, Шпарц заяви, че „няма лесни решения“.

„Президентът Тръмп го наследи, така че сега той трябва да се справи с това“, каза тя, хвърляйки вината върху предшественика си Джо Байдън, с когото влезе в конфликт заради нежеланието му да предостави помощта, която според нея е необходима на Украйна, за да спечели войната.

"Както казах преди две години, най-доброто нещо е да се печелят войни колкото се може по-бързо. Колкото време е необходимо, обикновено не завършва много добре за Демокрациите", каза тя.

