Първият масово произвеждан летящ автомобил ще струва 1 000 000 долара, ще развива скорост до 250 км/ч (ВИДЕО)

Първият масово произвеждан летящ автомобил ще струва 1 000 000 долара и ще бъде пуснат в продажба в началото на следващата година. Словашката компания Klein Vision обяви, че най-новата версия на прототипа AirCar вече е в процес на разработка и тестване, съобщава Newsweek.

Стилизиран като спортно купе, странният хибрид - който има четири колела и две крила - ускорява по писта, преди да излети във въздуха.

Двуместният модел може да разгъне прибиращите се крила за по-малко от две минути, докато се подготвя за излитане, преди да ги прибере обратно на местоназначението си.

Стефан Клайн, основател на Klein Vision, заяви, че AirCar „сбъдва мечтата на цял живот“ да доведе пътническите полети „в ръцете на обикновените хора“.

Klein Vision has certified their flying car, AirCar, which transforms into an airplane in only 90 seconds.



Sales are set to begin in early 2026 at a starting price of $800,000.