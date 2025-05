OpenAI планира бункер за очакван Армагедон

Защитено убежище за учените зад изкуствения интелект

При евентуален геополитически хаос или насилствена конкуренция

Съоснователят на OpenAI — компанията зад ChatGPT — е предложил да бъде изграден бункер за края на света, в който да бъдат приютени водещите изследователи на компанията в случай на Армагедон, предизвикан от появата на нов вид изкуствен интелект, надминаващ човешките умствени способности, пише NY Post. Иля Суцкевер, който често е определян като "мозъкът" зад ChatGPT, събрал водещи учени на среща през лятото на 2023 г., на която казал: "Ние със сигурност ще построим бункер, преди да пуснем AGI." Това смутило част от присъстващите. Суцкевер използвал изключително библейски термини, като Възнесение, за да опише апокалиптичното бъдеще предизвикано от разработваната от OpenAI технология.

Той обяснил, че целта на този бункер е да защити ключовите учени на OpenAI от евентуален геополитически хаос или насилствена конкуренция между световните сили след пускането на AGI — общ изкуствен интелект (Artificial General Intelligence), който надхвърля човешките възможности.

"Разбира се," добавил той, "ще бъде по избор дали искате да сте в бункера." Тези твърдения са описани в книгата "Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI" на журналистката Карън Хао. Извадка от книгата беше публикувана в списание The Atlantic.

Оказва се, че това не е било единичен случай — двама други източници потвърждават пред Хао, че Суцкевер често е споменавал бункера в разговори вътре в компанията. Един от изследователите на OpenAI дори заявил:"Има група хора — включително Иля — които буквално вярват, че създаването на AGI ще доведе до Възнесение. Наистина." Макар Суцкевер да е отказал коментар, идеята за защитено убежище за учените зад AGI подчертава мащаба на тревожността сред някои от хората, разработващи най-мощната технология в света. Суцкевер отдавна е възприеман като нещо като мистик в OpenAI — известен с това, че обсъжда изкуствения интелект в метафизични термини. В същото време той е и един от най-талантливите технически умове зад ChatGPT и големите езикови модели, които изстреляха OpenAI на световната сцена. През последните години Суцкевер започнал да балансира между ускоряването на AI възможностите и необходимостта от повече сигурност.