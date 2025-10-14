Радослав Куцев от "Ергенът" душил и удрял в главата приятелката си

Задържан е за 72 часа

От Софийска районна прокуратура потвърдиха информацията на "Труд news" за ареста на Радослав Куцев от любовното риалити "Ергенът".

32-годишният мъж е задържан и обвинен, след като нанесъл телесна повреда на жената, с която живее, в условията на домашно насилие, става ясно от съобщение на държавното обвинение.

"Събраните до момента доказателства сочат, че на 11.10.202 г. около 00,10 часа в гр. София, обвиняемият Р.К. е упражнил физическо насилие върху жената, с която живее във фактическо съжителство. Той я е стиснал с ръка за гърлото и й е нанесъл удари в областта на главата . Вследствие на това Р.К. й е причинил лека телесна повреда", се посочва в информацията.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Куцев е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Задържан е за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено в съда искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.