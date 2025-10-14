Жена нахлу в клас и би учителка с прът пред учениците й

Районна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняема 43-годишна жена, за побой над преподавател в училището в старозагорското село Зетьово. Инцидентът е станал на 7 октомври.

Същия ден обвиняемата А.Г. получила оплакване от малолетно дете, роднина на семейството й, че учителката му се държи лошо с него и решила да се саморазправи с преподавателя. Отишла в училището, влязла в класната стая, прекъснала часа и пред присъстващите ученици нанесла удари на 65-годишната жена с прът. Побоят е бил прекратен, след намеса на други учителки.

В крайна сметка, А.Г. успяла да удари четири пъти учителката по тялото. Пострадалата е с лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата, охлузвания и кръвонасядания на крайниците.

"Спрямо А.Г. е повдигнато обвинение и за това, че на 07.10.2025 г. в с. Зетьово, обл. Стара Загора, е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание се отличават с изключителна дързост - престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс", съобщават от прокуратурата.

Към момента се извършват действия по разследването, като е назначена и изготвена съдебномедицинска експертиза, извършени са разпити на свидетели и др. Предстои делото да бъде внесено с обвинителен акт в съда.