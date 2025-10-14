Съдийската колегия на ВСС определи Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) определи единодушно Мариника Чернева за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС). Решението бе взето на днешното заседание на кадровия орган със девет гласа „за“ и нито един „против“.

Досегашният изпълняващ функциите председател на съда Георги Чолаков, чийто мандат като административен ръководител изтече през 2024 г., бе преназначен за редови съдия във ВАС.

Съдия Чернева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС.

От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.

Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.