Ракета на хусите преодоля израелската ПВО и падна край летището в Тел Авив (ВИДЕО)

Ракета, изстреляна от Йемен, е паднала близо до главния терминал на израелското летище Бен Гурион в неделя сутринта, съобщиха израелските власти.

Непроверени кадри, публикувани онлайн, показват шофьори на близък път, спрени, за да се прикрият, след като снаряд се приземява, създавайки стълб от черен дим близо до летището, което се намира в покрайнините на Тел Авив.

Четирима души са ранени в резултат на експлозията, съобщиха израелски медии, позовавайки се на службите за спешна помощ.

BREAKING: Several people have been lightly wounded after a Houthi ballistic missile struck moments ago near the Ben Gurion Airport in Tel Aviv. pic.twitter.com/JQJK615BSm

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви в изявление: „Всеки, който ни удари, ние ще го ударим седем пъти по-силно“.

Военният говорител на хусите Яхя Сари заяви в телевизионно изявление, че израелското летище „вече не е безопасно за въздушен транспорт“.

Летището вече е отворено отново за полети, след като временно ги спря.

Ракетата е образувала кратер с диаметър 25 метра и дълбочина няколко метра.

The massive crater created by the Houthi ballistic missile impact this morning near Ben Gurion International Airport in Central Israel. The missile impacted next to an access road outside the airport, with the crater measured to be 25 meters across and several meters deep,… pic.twitter.com/VhmLvWNkmJ