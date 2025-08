Рок фест събира популярни групи край Мъглиж

“Индиго” и “Контрол” под открито небе в местността “Равня”

Група Jeremy? открива “Грийн рок фест”

Дванадесетото издание на рок фестивала “We are going to Мъглиж” ще се проведе на поляните в местността “Равня” край подбалканското градче на 22 и 23 август. И тази година на сцената ще се изявят утвърдени и нови имена от родната рок сцена. Първи на сцената на 22 август, петък, ще се качат група “Индиго”, след тях ще бъдат Redtrigger, The Fourtones и Engeneer of Death. Фестивалната вечер ще закрият обичаните “Контрол”, пише БТА.

Програмата на втората фестивална вечер ще започне с “Елит”, Hate Cаmpaign, последвани от домакините от IRB.69 и “O.H”. Рок фестът тази година ще закрият Svetlio and the Legends.

Организаторите припомнят, че две от групите - “O.H.” и Engeneer of Death, взеха участие в рок фестивала по време на десетото юбилейно издание през 2023 година. Те ще представят най-новите си парчета, включени в последните им албуми. За първи път любителите на рок музиката в Мъглиж ще чуят на живо изпълненията на “Индиго”, Redtrigger и The Fourtones. И тази година входът за фестивала е свободен.

Група Jeremy? пък ще е хедлайнер на първия ден на “Грийн рок фест” в Русе. 17-ото издание на музикалния форум започва на 20 септември. Идеята на “Грийн рок фест” е да даде шанс на групите в началото на кариерата им да изпълняват своята музика на една сцена с местни и световни звезди, както и да се грижат за природното наследство. Форумът ще бъде подкрепен и от Национален фонд “Култура” и ще включва съпътстващи събития, както и други изненади с екологична насоченост.