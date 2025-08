Театър, кино и музика през август и септември в Южния парк

“Клас стани, клас мирно” от Здрава Каменова с премиера на 27 август

Фестивал за съвременно българско и европейско младежко кино

Летният фестивал Sofia Summer Fest продължава с богата програмата

Разнообразна програма с много музика, кино, театър и атрактивни събития за деца очакват публиката през август и септември на най-големия летен фест в София. Шестото издание на Sofia Summer Fest продължава до 14 септември на познатата локация в Южен парк II, зад музей “Земята и хората”.

Сред най-интересните събития през август е второто издание на “Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино”, който се провежда с подкрепата на ИА “Национален филмов център”, както и лятната програма на фестивала за документално кино “Master of Art”.

Сред другите акценти са постановките “Бум-Бум: Еволюция на престъпното мислене”- хитовият спектакъл с Михаил Билалов в главната роля, и “Баща ми се казва Мария - на село” със Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков - Шайбата и Невена Бозукова, който може да гледаме на 14 и 19 август.

“Благородният испанец” - на 18 август, “Сватба със закъснител” - на 20 август и други.

Хитовата комедия “Баща ми се казва Мария - на село”.

След двете си разпродадени премиери през юли на “Жена на море”, през август Здрава Каменова ще представи друга своя премиера - стендъп комедията “Клас стани, клас мирно” на 27 август.

Също така в рамките на Sofia Summer Fest ще се проведе и четвъртото издание на фестивала My Sofia. Youth with causes./ “Моята София. Младите с каузи”, посветено на Международния ден на младежта, който ще е с вход свободен. А за музикалните почитатели е предвиден концертът на “Четиримата пианисти”, в който виртуозите Иван Янъков, Георги Черкин, Живко Петров и Антони Дончев ще зарадват публиката със специално аранжирани творби, съчетаващи класическа и джаз музика.

Спектакълът “Сватба със закъснител”.

И тази година Sofia Summer Fest ще има специална програма за деца всеки уикенд. В нея най-малките посетители и техните родители ще могат да гледат куклени и игрални детски постановки всяка събота и неделя от 10:00 и от 11:30 ч. Пълната програма може да откриете на сайта на фестивала, част от събитията са с вход свободен.