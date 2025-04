Румен Радев: Папа Франциск служеше на мира, разбирателството и единството между народите

Румен Радев изказа съболезнования за кончината на папа Франциск.

"Негово Светейшество папа Франциск посвети служението си на мира, разбирателството и единството между народите. Той защити човечеството, правото на живот и справедливост във време на големи изпитания за човечеството. Сърдечни съболезнования на Светия престол и всички католици в България и по света", каза Радев.

His Holiness Pope Francis devoted his service to the peace, understanding and unity among peoples. He defended humanity, the right to life and justice in a time of great trials for humanity. Heartfelt condolences to the Holy See and all Catholics in Bulgaria and in the world. pic.twitter.com/8pzKlXvaMc