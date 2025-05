Руски военен служител: Путин видя смъртта със собствените си очи, хеликоптерът му беше атакуван с дронове

Путин видя смъртта със собствените си очи. Хеликоптерът, в който се намираше, попаднал в центъра на атака с украински дрон по време на посещението му в Курска област, твърди руски военен служител, пише Newsweek.

Предполагаемото нападение е станало, докато руският президент е посетил граничния район за първи път, откакто Москва твърди, че е отблъснала украинските сили от района миналия месец.

Хеликоптерът на Путин е бил „в епицентъра“ на „мащабна“ украинска атака с дрон на 20 май, заяви Юрий Дашкин, командир на руска дивизия за противовъздушна отбрана, според руска агенция.

❗️Putin's helicopter was at the epicenter of the UAV attack yesterday



They say that Putin's helicopter was allegedly flying over the Kursk region at the time when the air defense against drones began to work. They also claim that they shot down 1,177 Ukrainian long-range… pic.twitter.com/nwuZaRClly