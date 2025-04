Самолет се запали при излитането си, турбината му засмука заек (ВИДЕО)

Седмица преди Великден пътниците в самолет Boeing 737 изпадат в паника, след като виждат пламъци от машината. На борда има 153-ма пасажери и 6-има членове на екипажа.

Кадри от полет на United Airlines показват пламтящи огнени топки, които многократно изригват от дясната турбина на машината, която тъкмо е излетяла от летището в Денвър, американския щат Колорадо. Полетът е предназначен за Едмънтън, Канада.

Пътниците паникьосано крещят: „Огън, пожар“. Някои от тях заснемат драмата над облаците. Инцидентът е станал на 13 април.

Причината за пламъците се оказва заек. Радио запис показва как пилотът обяснява на екипажа: „Заек е засмукан в турбина номер две“, съобщи ABC News.

Животното е засмукано, докато все още е било пистата, но едва при излитането се появяват пламъци.

Пътникът Скот Улф коментира пред Good Morning America, че е чул „силен трясък, след като нещастното животно е било засмукано от турбината, последван от „значителни вибрации в самолета“.

Another glorious day in Trump's America!



This was a United Airlines flight out of Denver. We are having an aviation crash or air emergency basically every other day now since Trump took over the Department of Transportation and FAA. pic.twitter.com/RvVcFSjRyt