Самолет се разби в квартал в Сан Диего, има жертви

Малък частен самолет Cessna 550 се разби в квартал на Сан Диего, САЩ, близо до Montgomery-Gibbs Executive. Няколко души на борда му са загинали. Инцидентът е предизвикал пожар в близо 15 къщи. На земята няма пострадали хора. Наложила се е евакуация както на живеещите в засегнатите домове, така и в няколко блока в района, съобщиха властите.

