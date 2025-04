Светила в медицината от 9 държави се събират във ВМА

На 25 и 26 април 2025 г. в Конферентния център на Военномедицинска академия (ВМА) ще проведе 15-ото издание на Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“ – водещо научно събитие в областта на урологията.

Организатори на форума са Катедра „Урология и нефрология“ към ВМА, с подкрепата на международни партньори като Endourology Academy (EA), International Alliance of Urolithiasis (IAU), South-East European Group for Urolithiasis Research (SEGUR), Experts in Stone Disease (ESD),и организацията U-Merge.

В научната програма на Симпозиума ще бъдат представени актуални диагностични и терапевтични подходи в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия.

Участниците ще имат възможност да наблюдават операции на живо от операционните зали на ВМА, както и да се включат в научни лекции, дискусионни сесии и демонстрации на иновативни хирургични

техники.

Програмата включва теми, посветени на съвременното минимално инвазивно лечение и превенция на рецидивите при уролитиаза, съвременното лечение на доброкачествена простатна хиперплазия, диагностика и лечение на простатния карцином, роботизирана хирургия и други.

Сред потвърдените лектори са 22-ма водещи университетски преподаватели и хирурзи от България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Испания, Китай, Сингапур и Турция.