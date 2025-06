Северноирландски бунтовници нападнаха полицията и подпалиха къщи за втора нощ

Стотици маскирани бунтовници нападнаха полицията и подпалиха къщи и автомобили в северноирландския град Балимена във вторник, като това бе втора поредна нощ на безредици, последвали протест заради предполагаемо сексуално посегателство в града, съобщава Reuters.

Полицията съобщи, че се занимава със „сериозни безредици“ в града, който се намира на около 45 км от столицата Белфаст, и призова хората да избягват района.

Полицаи в екипировка за борба с безредиците и шофьори на бронирани микробуси са отговорили с водни оръдия и пластмасови палки, след като са били атакувани от бензинови бомбички, скелета и камъни, които бунтовниците са събрали, събаряйки близките стени, заяви свидетел пред агенцията.

Demonstrators pelted police with bricks, bottles and fireworks and set vehicles alight on Tuesday in a second night of anti-immigrant violence in the Northern #Ireland town of #Ballymena #irelandriots - AP Photos pic.twitter.com/R2Y8CJmDQp