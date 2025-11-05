„Сектор Г“ надъхва „червените“ в петък, Боримиров иска „мирно“ дерби

Ексцесиите, довели до прекратяването на „битката за Пловдив“ между Локомотив и Ботев, очаквано доведоха до опасения, че подобни изстъпления може да се повторят и на Вечното дерби в събота. Големият сблъсък между ЦСКА и Левски е в събота от 15 часа, а ден по-рано „Сектор Г“ ще подгрее за мача като подкрепи играчите на „армейците“ на последната им тренировка на базата в Панчарево.

„Бъдете сигурни, че в събота ще дадем всичко от себе си, за да свалим малко сините човечета на земята, както сме го правили неведнъж или дваж“, заканиха се „червените“ фенове.

Изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров пък си пожела мачът да мине без непредвидени събития по трибуните.

„Надявам се и двата клуба да покажем, да дадем пример на останалите, а именно както в последните два мача, които изиграхме – заяви Боримиров. - Там нямаше никакви ексцесии, надявам се и в събота да е така. Искам споменът с инцидентите да остане в миналото. И на хората, които идват на стадиона, трябва да им покажем, че се променяме към добро и да бъдем пример за останалите клубове. Нека хората да идват със семействата си на стадионите и да се наслаждават на играта, а не да гледат глупостите, които сме гледали в миналите години“.