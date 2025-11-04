Фейгин с олимпийските съчетания на "Денкова-Стависки къп"

Александра Фейгин ще представи за първи път у нас новите си олимпийски програми по време на турнира "Денкова-Стависки къп", който започва утре в Зимния дворец в София. Надпреварата е последната й изява на родна земя преди Олимпиадата в Италия през февруари.

Състезателката на Ина и Андрей Лутай ще се включи въпреки травма на ръката, получена при битов инцидент преди по-малко от месец.

"Александра има шевове на ръката. Докторите й казаха да я пази, за да не се отворят при изпълнението на тройни скокове. И тя подсъзнателно я пази. Травмата не е опасна, но просто в съзнанието й стои това, че може да се отворят шевовете. Това е, което я притеснява", заяви Ина Лутай.

Фейгин продължава да работи с именития хореограф Беноа Ришо. Кратката програма е под музиката на "The Feeling Begins" на Питър Гебриел и представя фигуристката в нова, ориенталска стилистика. Волната програма е компилация от няколко произведения, също подбрани от Ришо.

"Продължаваме да работим с Ришо, защото сме много доволни от съвместната ни работа. Мисля, че е много интересна кратка програма и разкрива Александра в много различна светлина. Тя в ориенталски мотиви никога не се е явявала. Нейният образ е на змия в пустинята. Във волната програма е в образа на вампир. И двата образа са много интересни и не са използвани до момента. Тя е много щастлива от избора на музики, което предвещава да бъде и много артистична", добави треньорката пред БНР.

Сестрата на двукратната световна шампионка Албена Денкова разкри още, че за първи път от десетилетие самите Албена Денкова и Максим Стависки ще наблюдават турнира.

"Това не се е случвало от десет години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни", завърши тя.