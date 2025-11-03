Русе посрещна сребърния Дениз Данев

Сребърният медалист от Европейското първенство по вдигане на тежести до 23 години Дениз Данев беше посрещнат официално днес в клубната зала на Тежкоатлетически спортен клуб – Русе. Така отборът спази неписаната си традиция да посреща достойно своите състезатели прославили Русе и България на международния подиум със своите постижения.

Поздравителен адрес до Дениз изпрати председателят на Управителния съвет на ТСК – Русе проф. д-р Кирил Панайотов, който от години се грижи състезателите в отбора да имат не само морална, но и финансова подкрепа за всичко необходимо за добра подготовка, респективно за високи резултати на националния и международния подиум.

„Ние с доктор Панайотов ще продължаваме да сме с вас и да ви подкрепяме. Спортът е нещо много важно. Добротата също, но ние държим да се реализирате и в училище“, обърна се към състезателите административният директор на Лечебни заведения „Медика“ Алисе Муртезова. Тя допълни, че Българската федерация по щанги трябва да бъде дом на всички клубове в страната. „Всичко което се случва означава, че хората които са начело нямат далновидност спрямо децата. Ние сме направили всичко възможно, за да можете да представяте България така както трябва и се надявам скоро Управителния съвет на федерацията да вземе решение, което ще е от полза за всички състезатели“, допълни Муртезова. Тя подчерта силата на духа на Дениз Данев при създалата се ситуация по време на състезанието. „Подиума се разклати под краката му, но не и неговият дух. А това е показателно, какво означава да си силен по дух и да се справяш в различни ситуации", допълни тя.

Беше тежко състезание, но успяхме да вземем това което ни се полагаше коментира треньорът Радослав Атанасов. Дениз е в тази зала вече 10 години и все нещо не му достигаше. Искам да поздравя и него и съотборника му Джан Зарков, който също участва на Европейското първенство.

Вярвам, че в бъдеще ще имаме още много шампиони, коментира областният управител Драгомир Драганов, който беше сред официалните гости на тържеството. „Благодаря, че ни събрахте тук и за нас вече е навик след подобни успехи да сме тази зала. Благодаря на проф. Панайотов, който влага усилия и средства за да ги има успехите“, допълни кметът Пенчо Милков, който връчи плакет на медалиста.

Сред гостите бяха още заместник-кметът Борислав Рачев, Лачезар Иванов – директор на ОУ „Спортни имоти“, Мая Петрова – ръководител на Ученическа спортна школа, Евгени Недев – директор на СУ „Майор Атанас Узунов“, приятеля на клуба Пламен Нунев и Вергилия Грънчарова – директор на ОУ „Олимпи Панов“.

Припомняме, че Дениз Данев излезе на състезателния подиум в новата за него категория до 60 килограма. Той събра общ двубой от двете упражнения от 259 килограма – 113 килограма в изхвърлянето и 146 килограма в изтласкването. Плътно до него по време на цялото състезание бяха неговите лични треньори Радослав Атанасов и Кръстина Атанасова.

Дениз стана и първият състезател на първенството в Албания, който беше допуснат да повтори неуспешен опит. Случаят с опитът му на 142 килограма стана прецедент, след като заради неравност на състезателния подиум той не успя да изпълни упражнението. Незабавната реакция на Радослав Атанасов и самосезирането на журито дадоха шанс на русенецът да повтори опита и да си гарантира медал.