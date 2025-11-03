Обединението в шахмата се отлага

Международно признатата Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ) отказа предложението на национално лицензираната Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) за обединение.

През изминалата седмица председателят на БФШ 2022 Васил Антонов излезе с декларация, в която призовава колегата си Милен Василев да бъде последван меморандумът, който двете страни подписаха през април тази година със съдействието на министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Това трябваше да бъде първа стъпка към приключване на схизмата в българския шахмат, продължаваща вече близо десетилетие.

Според председателя на БСФШ Милен Василев обаче предложеното обединение няма как да се случи при настоящите параметри, тъй като според него липсва диалог и сътрудничество между двете страни и един подобен ход би бил "заблуда спрямо ФИДЕ, Европейския шахматен съюз (ЕШС) и всички членове на БСФШ."

Ето и цялото обръщение на председателя на БСФШ гросмайстор Милен Василев към шахматните клубове:

"Уважаеми членове на шахматната общност в България,

още в началото бих желал категорично да заявя, че Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) не споделя изложените твърдения от БФШ 2022 и не може да приеме предложения „модел на обединение“. Подобен подход би представлявал заблуда спрямо ФИДЕ, Европейския шахматен съюз (ЕШС) и всички членове на БСФШ.

Както е известно, през декември 2023 г. ФИДЕ окончателно отхвърли кандидатурата на БФШ 2022 за членство, с което приключи опитът на тази организацията да представлява България на международната шахматна сцена. В този контекст настоящото предложение изглежда като опит да се промени едно вече необратимо решение, потвърдено и от Спортния арбитражен съд в Лозана /CAS/.

Подписаният Меморандум за сътрудничество от 9 април 2025 г. имаше за цел да създаде равноправно партньорство между двете федерации, а не отношения на подчиненост. Партньорството предполага диалог, доверие и съгласуване при вземане на важни решения. Получаването на нов лиценз от БФШ 2022 без предварително уведомяване и участие на БСФШ представлява едностранно действие, извършено в разрез с духа на Меморандума и с принципите на доброто управление. Това действие не приближи, а отдалечи процеса на сътрудничество между нашите организации.

Следва да припомня, че процесът на обединение на шахматните организации приключи през септември 2023 г., а резултатът от него беше създаването на БСФШ – легитимният национален представител на България във ФИДЕ и ЕШС. Отказът на БФШ 2022 да участвате в този процес беше стратегическа грешка, която днес се опитва да поправите, но времето не може да бъде върнато назад. Още повече че ФИДЕ и ЕШС вече изразиха ясна позиция чрез действията си – в международния шахмат съществува списък от лица, обявени за persona non grata, сред които фигурират представители на настоящото ръководство на БФШ 2022. Това е факт, който не може да бъде пренебрегнат.

Относно проведеното „държавно първенство“ до 20 години в гр. Перник, следва да отбележа, че то е организирано при недопустимо ниско ниво – при девойките участваха едва четири състезателки, три от които без ФИДЕ идентификатор, което означава, че участват за първи път на турнир за рейтинг. Подобна организация поставя под съмнение както спортната стойност, така и легитимността на състезанието, още повече когато се използват средства от държавния бюджет. Единствената участничка с ФИДЕ рейтинг и победител в турнира е състезател на клуб, членуващ в БСФШ. В духа на подписания Меморандум, очаквахме БФШ 2022 да потърси съдействие от наша страна при организацията на първенства от такъв ранг – ние бихме съдействали изцяло с нашия доказан професионализъм, за да не се допускат подобни срамни за българския шахмат прецеденти.

В заключение, възможно е единствено обединение на шахматни клубове в структурата на БСФШ, тъй като именно тя е признатата и легитимна представителка на България пред ФИДЕ и ЕШС. Законът ясно постановява, че спортен лиценз следва да се предоставя на федерацията, която представлява националните клубове и състезатели пред международните организации. Ако компетентните институции не осъзнават тази правна логика, БСФШ е готова да я защити по надлежния ред в съда.

Следва също да подчертая, че в действащата нормативна уредба няма ограничение новолицензирана федерация да получава държавно финансиране през първата година след издаване на лиценза. Следователно, Вашите твърдения относно „финансовата устойчивост“ при запазване на лиценза от БФШ 2022 са неоснователни и подвеждащи.

И последно - нека не поставяме лични интереси над шахмата. Нека не спираме българските деца и шахматисти да се развиват, да участват на световни и европейски първенства и да върнат България на мястото, което ѝ се полага в световния шахмат.

С уважение,

гросмайстор Милен Василев

Председател на Българската спортна федерация по шахмат"