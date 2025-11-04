Горчив дебют на Иван Иванов в мъжкия тенис

Шампионът от "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ при юношите през този сезон Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТП 250 в гръцката столица Атина с награден фонд 766715 евро.

Получилият "уайлд кард" Иванов, който на 30 октомври навърши 17 години, загуби при дебюта си в основна схема на професионалния Тур от преминалия през квалификациите Яник Ханфман (Германия) с 4:6, 2:6 за час и четвърт.

Той стана вторият най-млад български играч след Адриан Андреев, който играе в основна схема на надпревара от този ранг при мъжете. Андреев дебютира на същата фаза във веригата на АТП на 16 години и 271 дни с "уайлд кард" на турнира в София на 6 февруари 2018 година (загуба с узбека Денис Истомин с 3:6, 4:6).

Опитният 33-годишен Ханфман, бивш номер 45 в световната ранглиста, в която в момента заема 117-ата позиция, пласира 12 аса и не допусна пробив в мача. Той спечели първия сет с единствен брейк в петия гейм, а във втората част поведе рано с 2:0 във втората, а в последствие германецът увеличи аванса си до 5:1 и с това окончателно предреши мача.

Иванов, който е водач в класацията на Международната федерация по тенис ITF при юношите до 18 години, заработи 8220 евро, но няма да прибави точки за световната ранглиста при мъжете, в която заема 935-ото място.