Семейство англичани се премести в България и сега спестява над 20 000 паунда годишно

35-годишната Ейми Смердън и 53-годишният ѝ съпруг Джери винаги са мечтали да живеят "извън матрицата/мрежата" и са се уморили да плащат наем, но осъзнали, че не могат да си позволят ипотека във Великобритания, разказва историята на семейството Daily Mail.

Животът извън мрежата се отнася до начин на живот, който е независим от обществените комунални мрежи, което означава, че не е свързан с обичайните системи за електричество, вода, канализация или природен газ. По принцип, домът, който не е свързан с мрежата, произвежда собствена енергия (например със слънчеви панели или генератори), има собствени водоизточници (кладенци, система за събиране на дъждовна вода) и управлява собствените си отпадъци.

Двойката, която има две момчета на осем и шест години, плюс петгодишни близнаци, научила за евтини имоти в България и купила къща с три спални само за 7000 британски паунда през 2024 г. (15 500 лева), за да я превърне във ваканционен дом.

