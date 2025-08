Украински дронове поразиха пет руски изтребителя на летището в Саки на Кримския полуостров

Дронове на Службата за сигурност на Украйна поразиха пет руски изтребителя на летището в Саки на окупирания Кримски полуостров, като унищожиха напълно един самолет, предаде Укринформ, като се позова на изявление на службата в "Телеграм".

Ройтерс отбелязва, че тази информация не е проверена по независим път. До момента няма реакция от руска страна.



Снощи дронове от Специалния оперативен център "А" на Службата за сигурност на Украйна поразиха военното летище в Саки, което е ключова въздушна база на Русия за операции в Черно море. В резултат на удара по летището бе поразен склад за авиационно оръжие. Един самолет Су-30СМ бе напълно унищожен, а друг бе повреден. Бяха поразени и три самолета Су-24.

5 Russian fighter jets hit in another major Ukrainian drone attack on the Russian Air Force.



2 Su-30SM and 3 Su-24 were hit at the Saky Air Base in occupied Crimea. The 5 planes are worth around USD 120 million. pic.twitter.com/JeG4ro9P4I